Segundo suspeito de participar de crime contra nutricionista é preso

O segundo suspeito de participar da tentativa de assalto que deixou uma nutricionista ferida em Nazaré no último dia 22 foi preso nesta sexta-feira (29), informou a Polícia Civil. O mandado de prisão temporária foi cumprido quando o homem de 21 anos foi com advogados se apresentar na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, que investiga o caso.

O primeiro suspeito foi preso logo depois do crime. A apuração identificou o segundo envolvido poucas horas depois do caso, de acordo com a polícia. Agora, a investigação ainda tenta localizar a arma de fogo usada para atirar contra a nutricionista.

Esperança foi baleada quando estacionava o carro na Rua Olga Benário, próximo do Hospital Santa Izabel, onde trabalha há 14 anos. Após ser baleada, ela chegou a pedir ajuda a pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico na própria unidade hospitalar. A nutricionista passou por cirurgias e recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na segunda-feira (25).

No domingo (24), a irmã dela Rita Brandão comentou sobre a recuperação da cirurgia. “Esteticamente, o rosto [está] perfeito. Até essa segunda, ela deve sair da UTI para o apartamento. Esperança se encontra falante e fora de risco de morte. Sem respirador. Provavelmente, [terá] alta hospitalar nesta semana que se inicia”, disse Rita.