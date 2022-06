Segundou: confira a entrevista de Joca Guanaes com Alexia Dechamps

O empresário Joca Guanaes recebeu na edição desta segunda-feira (13), do Segundou, um das principais modelos de sua geração e atriz reconhecida, Alexia Dechamps. Ícone de moda e elegância nos anos 1990, Alexia estreou na TV ainda como modelo, mas desde cedo teve muito claro que seu destino era mesmo ser atriz. Em seus primeiros trabalhos em telenovelas, pôde contracenar com grandes nomes da teledramaturgia nacional, como Gloria Pires, Antonio Fagundes, Tarcísio Meira, Paulo Betti.

Depois de mais de 20 anos de carreira, Alexia decidiu fazer um movimento que julga fundamental para quem atua e foi parar no teatro. Nas palavras dela, foi onde "se encontrou totalmente”. Outro desses grandes “encontros de vida” é a causa animal, para a qual milita de forma intensa todos os dias, seja na articulação política, nos bastidores, seja resgatando bichos e ajudando instituições de proteção com doações e trabalho voluntário. Quem acompanha Alexia nas redes sociais, sabe o amor e a energia que ela emprega na preservação do meio ambiente.

Confira abaixo, o bate papo na íntegra