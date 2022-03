Segundou: Joca Guanaes inicia série de entrevistas com mulheres inspiradoras

A partir desta segunda-feira (28), Joca Guanaes inicia uma nova temporada de entrevistas no Segundou, programa semanal de entrevistas que apresenta no perfil do Jornal CORREIO no Instagram, sempre às 19h. “Serão dez encontros só com mulheres incríveis das mais diversas áreas”, antecipa o publicitário e consultor baiano radicado em São Paulo.

O primeiro será com a atriz e diretora Giselle Itié, que vai conversar não só sobre sua trajetória profissional como também abordará questões atuais da sociedade, como ser mãe solo e como fazer com que jovens mulheres entendam e busquem seus direitos.

Nessa nova temporada, Joca Guanaes vai entrevistar também Dilma Campos, CEO da boutique de criatividade estratégica Outra Praia (04/04); Karina Sato, irmã e empresária de Sabrina Sato e diversos outros famosos e artistas (11/04); as cantoras Luiza Possi (18/04) e Paula Lima (25/04), a especialista em estratégia digital Marcelle Oliveira (02/05) e a atriz Carolina Ferraz (09/05). A outras convidadas ainda serão confirmadas.

“O Segundou estrou em 13 de julho de 2020 e sempre manteve o compromisso com o público do Jornal CORREIO de receber pessoas que trouxessem mensagens inspiradoras”, destaca Joca.