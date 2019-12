Seguradora lança apólice low cost para autos

Diante da crise persistente e de um cenário em que o poder de compra segue sem perspectiva de recuperação no curto prazo, a Bradesco Seguros está lançando sua primeira cobertura low cost (baixo custo), em média 30% mais barata que as proteções tradicionais, segundo promessa da empresa. A seguradora enxerga a Bahia como um mercado promissor em razão da baixa penetração desse tipo de seguro. Segundo levantamento da própria empresa, apesar de ser o estado do Nordeste com o maior índice de veículos segurados, na Bahia, apenas 3,87% da população possui automóveis segurados, enquanto em São Paulo, por exemplo, o número sobe para 30,4%. Outro diferencial é que o cliente ainda tem até 30% de desconto na franquia das oficinas referenciadas indicadas pelo Centro Automotivo - Bradesco Auto Center (BAC), além da possibilidade de o valor da apólice ainda pode ser parcelado em até 10x sem juros. A empresa não informou qual é o valor médio de uma apólice, afirmando que este número depende das coberturas contratadas.

Itapuã - A pedido da coluna, a Bradesco Seguros compartilhou levantamento em que aponta as áreas de Salvador com maior índice de furtos e roubos de veículos em 2019. A estatística, diz a empresa, é feita com dados oficiais repassados pela Secretaria da Segurança Pública. De acordo com a pesquisa, o número de roubos a veículos na capital ultrapassa a marca dos 2.000 só no primeiro semestre do ano (dado mais atual disponível). A localidade que apresentou maior índice de delitos é a chama região do Atlântico, com 898 casos de janeiro a junho de 2019. A RISP Atlântico engloba 45 bairros de Salvador, como Rio Vermelho, Itapuã e Pituba. Itapuã, inclusive, é o bairro que apresentou o maior índice de roubos a veículos – Foram 336 casos no 1º semestre 2019.

A RISP Atlântico é composta pelos seguintes bairros: Acupe, Boa Vista de Brotas, Brotas, Candeal, Comes de Farias, Engenho Velho de Brotas, Luiz Anselmo, Matatu, Santo Agostinho, Vila Laura, Alto das Pombas, Calabar, Engenho Velho da Federação, Federação, Ondina, Rio Vermelho, Boca do Rio, Costa Azul, Imbuí, Jardim Armação, Pituaçu, Stiep, Aeroporto, Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Cassange, Itapuã, Jardim das Margaridas, Mussurunga, Nova Esperança, Patamares, Piatã, São Cristóvão, Stella Maris, Barra, Graça, Vitória, Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Caminho das Árvores, Itaigara e Pituba.





Polo sucroalcooleiro busca investidores

Uma comitiva de empresários produtores de açúcar e etanol visitou, na semana passada, a região do Médio São Francisco da Bahia, onde o governo do estado espera criar um polo de desenvolvimento sucroalcooleiro. Entre as vantagens exibidas estão o terreno plano e a luminosidade da área, tidas como ideias para a cultura da cana-de-açúcar. O grupo passou Muquém do São Francisco e Barra do Rio Grande, na última semana, para atrair novos investidores para o projeto. O modelo bem-sucedido da Agrovale, referência em agricultura irrigada no setor sucroalcooleiro em Juazeiro, também foi visitado. A projeção é que o polo pode gerar 9,2 mil empregos diretos e mais 30 mil indiretos na região, nos próximos anos. Isto porque a primeira usina de cana-de-açúcar, de um total de 10 previstas para produção de etanol, açúcar e energia de biomassa, está sendo implantada em Muquém do São Francisco, pelo Grupo Paranhos. O protocolo de intenções assinado com a SDE prevê investimentos de R$ 107 milhões, com possibilidade de gerar 921 empregos diretos e até 3 mil empregos indiretos. A unidade industrial em implantação, além de já empregar a população local no plantio e na construção da usina, terá capacidade de produzir 1,9 milhões sacas/ano de açúcar, 9,4 mil m³/ano de etanol anidro e 9,4 mil m³/ano de etanol hidratado. A Bahia hoje é o 10º estado na produção de cana-de-açúcar. O estado consumiu 800 mil m³ de etanol em 2018 e produziu apenas 10%. O consumo de açúcar é de cerca de 600 mil toneladas, entretanto, a produção baiana na safra 2017/2018 foi de apenas 160 mil/toneladas, de acordo com a União da Indústria de Cana-de-açúcar e o Sindaçúcar.







Stella Mares ganha casa de eventos

O Gran Hotel Stella Mares inaugura hoje um novo espaço, o Gran Beach, uma mistura de casa de shows, eventos e restaurante para mais de duas mil pessoas. A casa foi pensada para abrigar diferentes tipos de eventos e sua infraestrutura foi montada estrategicamente para receber desde um show para milhares de pessoas a pequenos coquetéis corporativos. Hoje, durante a inauguração, os ambientes Tenda, Agdá Prime e o estacionamento estarão funcionando para que os convidados possam sentir o clima praiano do ambiente; além de visualizarem os diversos formatos e moldes do novo equipamento de lazer e entretenimento. O Grand Beach funcionará todos os dias, sendo às quintas, das 16h às 23h; sexta e sábado, das 16h à 1h, domingos e segundas, das 16h às 23h. O restaurante terá horário de funcionamento diferenciado.





Tecon colhe resultado de mudança de cultura

O Terminal de Contêineres de Salvador (Tecon) foi reconhecido pela sua política de melhorar a experiência de seus clientes. Na última quinta-feira, a profissional de customer experience da empresa, Laise Pôrto, foi premiada como destaque do ano no CX Summit, maior evento de Experiência do Cliente da América Latina. “Vivemos um momento de transformação importante no Tecon Salvador e esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. É uma grande honra representar o terminal, a Bahia e o Nordeste em um prêmio tão importante”, comemora Laise, que atua na área dedicada à Experiência do Cliente desde a sua implantação no terminal, em 2018. A criação desta função no organograma do Tecon partiu da visão estratégica da diretoria da empresa, que reconheceu a necessidade de promover uma mudança de cultura centrada no cliente. O trabalho envolve a sensibilização e engajamento dos colaboradores, difusão de conhecimento sobre o tema e incentivo à colaboração multifuncional para melhoria contínua da experiência do cliente. A capacidade de proporcionar uma boa experiência (prazerosa, rápida e eficaz, ou, no mínimo, sem gerar problemas para o comprador ou tomador de serviços) é atualmente apontado por especialistas de marketing e gestão como um dos principais ativos de uma empresa, pois é mais fácil reter um ciente satisfeito, ao mesmo tempo e quem um cliente satisfeito atua – por meio de seus relacionamentos – na atração de novos consumidores para marcas e empresas.





FIQUE POR DENTRO



Moda - A marca de moda infantil cearense DocDoc Kids abre sua primeira operação em Salvador depois de amanhã (quinta, 5/12) no Shopping Paralela. A loja quer atrair a atenção de crianças e adultos com cores, formas e muita brincadeira. O projeto é de Ana Virginia Furlani e inclui diferenciais no entretenimento, como TV, brinquedos e rapel dentro da própria loja. A franqueada é a profissional de Marketing Kessia Costa.



Educação financeira - Sensibilizar, informar e se sentir seguro para escolher o melhor caminho quando o assunto é financeiro. Esse é o principal objetivo do projeto “Não Sou Gabriela”, que foi lançado em 2018 em Salvador e agora volta para capital baiana com a presença dos seus idealizadores. A ideia do programa é ministrar o curso para multiplicadores e, cada vez mais, alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade, sobretudo, mulheres, jovens e idosos de baixa renda ou com baixo acesso a informações sobre educação financeira. Trata-se de um curso de educação financeira simples e acessível. O projeto NSG busca ainda a superação desses desafios por meio de atividades de sensibilização, diagnóstico e análise do comportamento financeiro dos usuários, plano de poupança para a conquista de reservas e acesso a informações sobre o sistema financeiro e previdenciário, contribuindo para o empoderamento das pessoas residentes em regiões de elevada vulnerabilidade. De 03 a 06 de dezembro de 2019, das 08h às 18h (exceto terça-feira, que será das 14h às 18h), na Vila de Nazaré (Missionárias do Santíssimo Sacramento e Maria Imaculada), próximo a Faculdade Unijorge.



Microcrédito - O programa de microcrédito urbano do Banco do Nordeste, o Crediamigo, alcançou, em novembro, a marca inédita de R$ 9 bilhões em empréstimos realizados em 2019, com quase 4 milhões de operações. Na comparação com igual período do ano passado, os resultados representam crescimento de 16,93% em valores e de 7,71% em número de contratações. Na Bahia, o Crediamigo aplicou R$ 1,2 bilhão no ano. O montante está distribuído em mais de 500 mil operações de microcrédito, aumento de 26% nos valores aplicados e de 12% na quantidade de operações em relação a 2018.



Aviação - A Bahia ganhou, até o fim de setembro, 60 novos voos semanais ligando São Paulo, depois que o governo estadual paulista reduziu a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre o combustível dos aviões (QAV – querosene de aviação), de 25% para 12%. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em julho. O compromisso inicial firmado entre o governo estadual paulista e as companhias aéreas previa 490 voos semanais, que foram extrapolados para 648 novas partidas semanais já anunciadas. Destes 648 voos, 491 já estão em operação em 32 aeroportos de 16 estados. Desse total de 60 voos para a Bahia, 40 serão operados no Aeroporto Internacional de Salvador e os 20 restantes no Aeroporto de Vitória da Conquista. Fazem parte do acordo Azul, Gol, Latam, Twoflex e Voepass. As informações são da Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear).



Telefonia - A TIM acaba de inaugurar uma loja parceira em Alagoinhas, com 60m² e equipe formada por três colaboradores, para cumprir a promessa de atendimento personalizado e interatividade com produtos e serviços ofertados pela operadora. A nova loja pertence ao Grupo ALÔ TELEFONIA TOP, responsável pela operação de seis pontos de venda na Bahia. Com a abertura dessa unidade, a operadora chega a marca de 60 lojas de parceiros na Bahia.