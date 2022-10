Segurança de Carla Zambelli é preso por atirar durante perseguição em São Paulo

O segurança da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL) foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo, nesse sábado (29), durante uma perseguição a um homem negro em São Paulo. Não há informações sobre a identidade do segurança e nem sobre para onde ele foi levado após a prisão.

O caso está sendo investigado pelo 78º DP (Jardins). Zambelli foi filmada apontado uma arma contra um homem no cruzamento das alamedas Joaquim Eugênio Lima com a Lorena, na capital paulista. Em imagens que circulam na internet a deputada atravessa a rua com a arma em mão e entra em um bar atrás de um homem que fugia dela. Em seguida, ainda com a arma apontada, ela é tranquilizada por outro homem.

Em sua conta oficial no Instagram, a deputada afirmou, em publicação às 17h de sábado, que ela foi atacada por um grupo de pessoas na região da Avenida Paulista após sair de um restaurante. "Me empurraram no chão. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários. Tinha uma mulher de camiseta vermelha. Me empurraram, me jogaram no chão, me chamaram de filha da puta, prostituta", relatou. A deputada afirmou que foi agredida por Luan Araújo, de 32 anos.

Após perseguir o homem, a deputada alegou a jornalistas que após as agressões ela teria tentado chamar a polícia e o agressor teria "feito menção de sacar uma arma". A deputada então disse ter atirado para o alto. Apesar do relato da deputada, não está claro quem fez o disparo. No único vídeo divulgado até o momento, onde é possível ouvir um disparo, não há imagem da deputada atirando. Zambelli disse possuir "porte federal" de arma.

Como mostrou o Estadão, a defesa de Luan, segundo o integrante do grupo prerrogativas Beijato Junior disse que Zambelli se exaltou. "Houve uma desavença verbal e a partir daí a Carla Zambelli perdeu a cabeça e se exaltou. Ela não foi agredida. Ela tropeçou e foi atrás dele, como mostra o vídeo". A defesa de Luan espera que a polícia investigue a ameaça, o porte de arma e o disparo feito na rua para saber se houve ou não tentativa de homicídio.