Segurança de supermercado é executado em Cajazeiras XI

O segurança Erivaldo Jorge Pereira, 43 anos, foi executado no final da manhã de sábado (10) no bairro de Cajazeiras XI. Testemunhas relataram que dois homems fizeram os disparos quando o segurança havia entrado no carro. Foram feitos disparos em dois momentos.

Policiais militares da 3ª Companhia Independente da Polícia MIlitar (CIPM/Fazenda Grande) informaram que realizavam rondas na região, quando foram acionados com informações da localização do corpo de um homem vítima de disparos de arma de fogo, no interior do veículo Gol branco, na Rua Eraldo Tinoco.

"Quando chegou ao local a guarnição constatou o fato. A vítima teria sido atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas terminou não resistindo aos ferimentos. A área foi isolada e os policiais permanecem no local aguardando a chegada do Serviço de Investigação em Local de Crime para proceder com a perícia e a remoção do corpo", afirmou a PM, em nota.

A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável pela apuração do crime.