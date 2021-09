Segurança é baleado em tentativa de assalto a mercado em Fazenda Coutos

Um segurança do supermercado Atakarejo de Fazenda Coutos foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto ao local na manhã desta terça-feira (28).

A arma do segurança foi roubada pelos bandidos, de acordo com a Polícia Civil. O segurança baleado, que tem 25 anos, foi socorrido para o Hospital do Subúrbio e não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

O crime aconteceu por volta das 7h30. Segundo o Akarejo, dois homens entraram no estacionamento para roubar a arma do segurança, que é terceirizado. "A vítima se encontra hospitalizada e não corre risco de vida. O mercado está dando suporte ao segurança e à sua família", diz em nota o mercado.

Uma equipe da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fez rondas na região, mas não conseguiu prender os suspeitos, que fugiram após o disparo.

O caso será investigado pela 5ª Delegacia (Periperi).