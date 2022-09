Segurança é morto a tiros no Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador

Um homem de 28 anos foi morto na noite da terça-feira (27), depois de ser baleado no Alto do Cabrito, no Subúrbio de Salvador. Laércio Castro Silva era segurança, segundo informou a Polícia Civil.

De acordo com as informações iniciais, Laércio estava sentado na frente da casa de um colega quando dois homens chegaram em uma moto e atiraram contra ele. A arma dele foi roubada pela dupla.

Uma equipe da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi até o local depois de denúncia de pessoas que ouviram os disparos. Os PMs já econtraram Laércio ferido no chão. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde acabou morrendo.

A Polícia Civil diz que testemunhas serão intimadas e a guia de perícia foi expedida. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. A investigação será conduzida pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).