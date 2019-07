Segurança é morto em posto de gasolina na Chapada do Rio Vermelho

O segurança Luiz Carlos Nascimento Joanes, 48 anos, foi morto a tiros na cabeça dentro de um posto de combustível na Chapada do Rio Vermelho, na noite deste sábado (27). O crime foi cometido por quatro homens ainda não identificados a cerca de 100 metros da Corregedoria da Polícia Civil.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na manhã deste domingo (28), agentes da unidade estiveram no posto, conversaram com funcionários e analisaram a cena do crime. No entanto, não falaram com a imprensa.

Uma informação ainda não confirmada dá conta de que os criminosos chegaram buscando por um assaltante. Como não sabia o paradeiro do procurado, Luiz foi baleado no rosto.

Crime

O crime aconteceu no Posto Select da Avenida Juracy Magalhães, sentido rodoviária, pouco depois das 22h. Luiz era segurança, mas não trabalhava no posto. "Era um cara que fazia todo o tipo de biscate na área", conta um dos frentistas.

Luiz estava sentado numa cadeira na área de troca de óleo do posto quando foi surpreendido pelos assassinos. Eles dispararam mais de uma vez no rosto dele e fugiram da mesma forma que chegaram: a pé.

Vítima estava sentada na área onde ocorre troca de óleo no posto, quando foi alvejada

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

A família de Luiz esteve pela manhã no posto. A filha dele, que preferiu não revelar o nome, disse que o pai morava no Vale das Pedrinhas, que ele trabalhou como segurança particular no bairro do Rio Vermelho, mas que atualmente vivia de biscate. "Era uma pessoa bastante querida. Não fazia mal a ninguém", disse ela ao CORREIO.

Sobre o que teria acontecido com o pai, ela disse que nada sabia. "A gente chegou aqui, mas ninguém fala nada. Ficamos aqui sem saber o que dizer para parentes", disse ela, que tem três irmãos, filhos de Luiz de dois casamentos

A carteira e o celular de Luiz não foram encontrados. "Apesar disso, não acredito que tenha sido assalto", finaliza a filha da vítima.