Seguranças amordaçam, chicoteiam e filmam adolescente por furto de chocolate

Um crime de tortura contra um adolescente de 17 anos está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Ele foi detido em um supermercado por dois seguranças, que o amordaçaram nu e agrediram usando um chicote feito com fios elétricos. Um inquérito foi instaurado na segunda-feira (2). A informação é do Buzzfeed News.

A cena foi gravada e o vídeo foi divulgado em redes sociais. Morador de rua e dependente químico, o adolescente é conhecido na região do mercado, na Vila Joaniza, e costuma circular juntando latas e pedindo ajuda e comida. O delegado do caso, Pedro Luiz de Souza, o conhece.

O vídeo mostra o rapaz nu, com uma mordaça na boca, dentro de uma sala. Ele chora enquanto recebe chicotadas. Um dos agressores afirma que aquilo está acontece "para não ter de te matar". O adolescente tentou pegar quatro barras de chocolate e os seguranças resolveram "dar um castigo" nele. São cerca de 40 minutos de surra.

"Fui pegar o chocolate, aí eles me pegaram, me levaram ali no quartinho, me deram uma 'pá' de chicotada. Aí ele falou que, se eu falar para alguém, ele ainda vai me matar", diz o rapaz à TV Globo. "Quero justiça contra isso. Eles fizeram maldade. Quero pôr eles dentro das grades"