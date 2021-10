Seis corpos são encontrados após naufrágio de barco-hotel no Pantanal

Seis corpos de vítimas de um naufrágio em um barco-hotel no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, foram localizados neste sábado (16) pelos bombeiros na área de Corumbá, a 415 km de Campo Grande. Até agora, além dos seis mortos, 14 pessoas foram resgatadas com vida. A embarcação afundou durante um vendaval na tarde da sexta (15).

Um corpo foi encontrado na noite de ontem, submerso, por mergulhadores. Os outros quatro foram recuperados hoje pela manhã. Duas das vítimas foram identificadas como Fernando Gomes e Geraldo Alves, passageiros do barco. Ainda há um desaparecido.

As buscas foram intensificadas na manhã de hoje, com 12 mergulhadores e especialistas enviados de Campo Grande para ajudar.

De acordo com a Marinha, os ventos ontem chegaram a 45 km/h na hora do acidnete. A contratação da embarcação costuma ser feita direto com o dono e os dados de quem está embarcado não são geralmente repassados à Marinha. Isso tem dificultado identificar os passageiros e também a tripulação, de acordo com o G1.