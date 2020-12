Seis crianças e um adulto morrem após carro cair de ponte no Rio

Crianças eram da mesma família (Foto: Acervo Pessoal)

Seis crianças e um adulto morreram em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, quando o carro em que estavam caiu em um rio na noite da segunda-feira (14).

Duas joves de 13 e 18 anos que estavam no veículo tiveram ferimentos leves e foram levadas para um hospital da região. As informações são do G1 RJ.

Todas as crianças eram da mesma família. Enzo Gabriel, de 2 anos, Kemilly Sophia, 6, Phandora, 8, e Ana Laisa, 4, eram irmãos; Brunna Vitória, de 3 anos; e Erick, de 12, eram seus primos. O motorista, único adulto a morrer, era Adilson, 45 anos, amigo da família. A jovem de 18 anos que está hospitalizada era mãe de Brunna Vitória.

Os corpos de seis das vítimas foram resgatados ainda ontem. A sexta criança, Ana Laisa, chegou a ser considerada desaparecida, mas o corpo foi encontrado já na manhã desta terça.

O veículo superlotado caiu de uma ponte na RJ-208, que passa por cima de um córrego. O motorista tentou desviar de um ciclista e perdeu o controle, segundo testemunhas.