Seis funcionários de restaurante japonês desaparecem no interior de SP

Seis funcionários de um restaurante japonês de Atibaia (SP) estão desaparecidos desde a quinta-feira (5). O estabelecimento fez um apelo para que quem puder ajude a encontrar os jovens, que têm de 17 a 26 anos. O caso foi registrado na Polícia Civil.

O restaurante Sushi Alvinópolis diz que Deivid, Ismael, Wesley, Josenildo, Leonardo e José foram vistos pela última vez depois de deixar o trabalho. "Esses são nossos 6 funcionários, que saíram na quinta e não retornaram mais até o momento. A última vez que foram vistos, segundo informações, foi no alojamento onde se preparavam pra sair para uma festa", diz mensagem postada nas redes sociais do local.

"Reiteramos que estamos empenhados nas buscas por informações e pedimos ajuda de toda Atibaia para nos dar qualquer informação", finaliza o texto.

O caso é investigado pelo 2º DP de Atibaia, que já ouviu familiares, testemunhas e o dono do restaurante.

Quatro jovens são do Rio Grande do Norte, um da Paraíba e um de Pernambuco. Todos foram para São Paulo para trabalhar. Segundo a TV Globo, eles moravam em um alojamento do próprio restaurante.