Seis homens sofrem convulsão e são internados após beber cachaça na Bahia

A polícia investiga um caso em Filadélfia, no norte da Bahia, em que seis homens passaram mal depois de beber de uma cachaça. A intoxicação não teve a causa definida até agora.

O episódio, na quarta-feira (27), foi tão severo que os homens tiveram convulsões. Eles foram socorridos ao Hospital São Sebastião, de onde receberam alta na quinta.

Os homens ainda serão ouvidos. Alguns deles foram examinados por funcionários do Departamento de Polícica Técnica (DPT).

Esse ano, no mês de maio, um caso parecido aconteceu em São Félix do Coribe, no oeste baiano. Três pessoas morreram e outras cinco foram hospitalizadas depois de beber um líquido que acharam que era cachaça.

Os trabalhadores estavam em um ônibus dentro de uma fazenda aguardando pagamento e passaram mal ao tomar o líquido.