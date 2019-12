Seis jogadores da base do Bahia são promovidos ao time aspirante

Quando entrar em campo contra a Juazeirense, no dia 15 de janeiro, na estreia do Campeonato Baiano, o Bahia vai ter um time bem diferente do que o torcedor está acostumado a ver.

Para dar uma folga no calendário do elenco principal, o tricolor vai disputar o estadual com a equipe de aspirantes, comandada pelo técnico Dado Cavalcanti. Chance para atletas menos conhecidos ganharem espaço e tentarem uma vaga no time de Roger Machado.

Em 2020, pelo menos seis jogadores formados na base vão ganhar oportunidade durante o Campeonato Baiano. O lateral Matheus Bahia, os volantes Caio Mello e Pará, os meias Dimitri e Vitinho e o atacante Matheus Saldanha já estão treinando com o time de aspirantes no Fazendão.

Eles se juntaram ao zagueiro Jaques, ao meia Cristiano e ao atacante Caíque, também formados na base tricolor e que já estavam integrados ao time de Dado Cavalcanti.

Enquanto os pratas da casa vivem a experiência da primeira chance como profissional, jogadores como o goleiro Geovane, o volante Luciano Buiu, e o atacante Gustavo, destaques no Baianão deste ano por Vitória da Conquista, Jequié e Jacobina, respectivamente, esperam repetir o sucesso.

“É uma oportunidade única para muitos. É um sonho de criança poder jogar no Bahia, representar minha cidade e jogar um Campeonato Baiano vestindo a camisa tricolor. Daremos o melhor na pré-temporada para fazermos um ótimo Baianão e conseguir o título”, disse Buiu.

O Bahia também tem buscado reforços fora do clube para a equipe. O tricolor já acertou a contratação do lateral Lucas Rodrigues, do Comercial, do zagueiro Fábio Alemão, do Internacional, e do atacante Régis, da Chape.