Seis meses após desastre, Brumadinho tenta recuperar turistas

O rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, – que completou seis meses na última quinta-feira (25) – ainda tem causado reflexos no turismo da cidade mineira de Brumadinho, a cerca de 50 quilômetros da capital do estado, Belo Horizonte.

No Instituto Inhotim, maior espaço cultural ao ar livre da América Latina, localizado em Brumadinho, o número de visitantes este ano já registra queda significativa. Entre os anos de 2014 e 2018, a média de visitantes no mês de janeiro era de 35.188. Este ano, o número ficou em 33.480. Em fevereiro, o recuo foi de 15.472 para 6.739. No mês de maio, a média de visitantes caiu de 21.212 para 12.916.

A ocupação da rede hoteleira da cidade também sofreu impactos. Segundo a Associação de Turismo de Brumadinho, a média de ocupação nos hotéis e nas pousadas caiu mais de 50% desde janeiro, mas já apresenta sinais de retomada.

Inhotim

Apesar de se localizar na cidade mineira onde ocorreu o desastre, o Instituto Inhotim não teve as instalações atingidas e não ficou na rota do fluxo de lama.

A diretora-executiva do instituto, Renata Bittencourt, espera que o número de visitantes em julho seja melhor por conta das férias escolares. “Isso é significativo não só pela nossa renda que cai, mas por toda a rede turística da cidade que surgiu a partir de Inhotim. Toda essa rede tem prejuízos. Os restaurantes, os hotéis e as pousadas. Então, a perspectiva de ter uma atividade regular continuada aqui em Inhotim é boa para a instituição, mas também é um modo de seguir ancorando todo um segmento econômico de lazer do território de Brumadinho”, destacou.

A queda no número de visitantes não foi o único impacto que Inhotim sofreu com o rompimento da barragem. Renata lembrou que o museu tem cerca de 600 empregados, entre diretos e indiretos. Uma parte deles ainda se encontra traumatizada pela perda de parentes e amigos na tragédia.

“Isso foi o que a gente sentiu mais. É o que veio em primeiro lugar. 80% dos funcionários são da região e 41% deles tiveram perdas diretas e outros tantos perderam conhecidos e amigos”, explicou.

Social

A diretora executiva explica que o Instituto Inhotim é uma importante fonte de renda da cidade e de geração de emprego. Muitos dos jovens de Brumadinho têm seu primeiro emprego no espaço cultural.

Mesmo com as dificuldades de público, o instituto manteve seus projetos sociais. Para Renata, antes de ser um jardim botânico, Inhotim é um museu e mantém uma função social com a memória, com a arte, com a cultura e ainda com as populações.

“A existência de Inhotim aqui nesse território já chama para uma atividade social, que no nosso caso está vinculada ao econômico, ao nosso engajamento aos públicos próximos a nós e nos empregos”, afirmou.

Como exemplo, ela afirma que o instituto manteve em funcionamento a escola de música para jovens que aprendem instrumentos como violino e contrabaixo. A escola também ministra aulas para crianças pequenas que fazem experimentação musical e adultos que aprendem canto.

Em julho, teve início um projeto de cinema. “Brumadinho é uma cidade sem cinema. Nós começamos com edição de filmes, com animações atraindo o público familiar e infantil”, disse.

“A partir de agosto teremos o projeto Palco Brumadinho. Uma programação musical que vai atravessar todo o segundo semestre para que a gente possa convidar a cidade toda a comparecer e fortalecer os talentos locais”, completou.

Moradores

O instituto criou ainda um cadastro para conceder entradas gratuitas aos moradores da cidade. Até o momento, 4 mil moradores se cadastraram e mais de 1 mil passaram pelas instalações do museu.

“É uma cidade que passou por um trauma e acreditamos que o ambiente de Inhotim pode ser de relaxamento e de convivência onde os moradores possam se encontrar, desfrutar dos jardins, ver as obras da nossa coleção de orquídea, sentar para ler um livro. Estamos de portas abertas para a cidade e muito comprometidos com a sua recuperação”, afirmou.

Na avaliação de Renata, a cultura tem grande força para impulsionar economias locais e mobilizar fluxos de turistas. Para ela, esse é um modelo que tem muito espaço para crescer no Brasil.

“O Inhotim é uma instituição que tem 13 anos, mas antes de dele, não havia hotel nenhum [na cidade]. Não havia pousada. O que já foi implementado pode crescer, pode ser uma presença de empregos fortes”, avaliou.