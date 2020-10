Seis meses depois, Dado Cavalcanti é recontratado pelo Bahia

Demitido em abril do time de aspirantes do Bahia, o técnico Dado Cavalcanti está de volta ao CT Evaristo de Macedo. Dessa vez, numa nova função: anunciado neste domingo (25), ele será o novo coordenador das divisões de base do clube.

"É com muita alegria e satisfação que anuncio o meu retorno ao Esquadrão. Nesse retorno terei novas atribuições, mais responsabilidades, mas o mesmo desejo incansável de conquistar todos os objetivos que estão sendo traçados Espero retribuir o carinho e as expectativas que estão sendo criadas em cima desse meu retorno", disse o técnico em vídeo divulgado pelo clube.

Dado também terá uma função no departamento de futebol profissional. O profissional chegou ao Bahia em abril de 2019 para comandar o time sub-23, ou de transição, que começou 2020 disputando o Campeonato Baiano.

O técnico acabou demitido em abril como medida de contenção de gastos após a crise provocada pela covid-19. Na ocasião, o Bahia tinha disputado sete das nove rodadas da primeira fase e era o líder do estadual. Mais tarde, seria campeão sobre o Atlético de Alagoinhas.

Depois de deixar o Bahia, Dado comandou a Ferroviária de Araraquara-SP na Série D do Brasileiro, mas acabou demitido no início de outubro.