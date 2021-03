Seis países europeus suspendem aplicação da vacina de Oxford após morte de vacinadas

Um grupo de seis países europeus —Dinamarca, Áustria, Estônia, Lituânia, Letônia e Luxemburgo— decidiu suspender temporariamente a aplicação das vacinas anti-covid fabricadas pela Oxford/AstraZeneca para mais estudos em relação aos possíveis efeitos colaterais.

No caso da Dinamarca, a suspensão por duas semanas foi definida após coágulos sanguíneos provocaram a morte de uma pessoa vacinada. Nos outros países, foi interrompido o uso de um lote específico, também após óbito por trombose de uma mulher imunizada na Áustria.

Segundo a autoridade de saúde dinamarquesa, não se pode concluir ainda se existe ligação entre a vacina e os coágulos. Mas, por causa do alerta do sistema de saúde, o órgão e a agência regulatória de medicamentos farão uma reavaliação do imunizante, ao lado da agência regulatória da UE (EMA).

A AstraZeneca afirmou que segurança é prioridade da empresa e que os ensaios clínicos não revelaram efeitos colaterais graves: "Os reguladores têm padrões claros e rigorosos de eficácia e segurança para a aprovação de qualquer novo medicamento, e isso inclui a vacina contra Covid-19”.