Seis pessoas ficam machucadas após queda de contenção da torcida no Pelourinho

Ao menos seis pessoas se machucaram depois que parte da grade de contenção de público caiu no Largo do Pelourinho, onde estava sendo transmitido o jogo entre Brasil e Sérvia. Segundo testemunhas, a situação aconteceu durante a passagem de policiais militares, em fila, no meio do público.

Ainda de acordo com testemunhas, cerca de seis pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros com leves escoriações. "A PM passou e a galera ficou prensada nas grades. Tinha gestante, idoso, criança", disse uma pessoa que presenciou o acidente.

Foto: Paula Fróes/CORREIO

A grade foi recolocada na área de contenção do público minutos depois. No local foi instalado um telão para transmissão da partida e um palco, onde acontece shows para animar a torcida.

Cerca 10 mil pessoas se reuniram no local para acompanhar e torcer pela seleção durante a Copa do Mundo. O Olodum animou o público.

O Corpo de Bombeiros foi procurado, mas não deu retorno até esta publicação.