Seis pessoas são atingidas por tiros em bar de Feira de Santana

Seis pessoas que estavam em um bar no bairro Capuchinhos, em Feira de Santana, na noite desta terça-feira (24), foram baleadas por tiros de revólver disparados por dois bandidos que fugiram logo após o ataque. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, entre 15 a 20 pessoas estava no bar. Os bandidos, ainda não identificados, estavam num veículo prata. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime e se os tiros eram direcionados a uma ou mais pessoas.

Os feridos foram levados para o Hospital Regional Clériston Andrade. Ninguém corre perigo de morte – eles foram atingidos no braço e pernas. Cerca de 15 tiros teriam sido disparados.

As vítimas são Adeilton Bonfim de Jesus, 35, Marivan Silva do Nascimento, 31, Alysson Lobo Matias de Oliveira, 24, Anderson Carvalho da Silva, 34, Kelmo Almeida Matos, 38, e um jovem de prenome Roger, de 21 anos.