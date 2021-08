'Seja torcedor na derrota', desabafa Rodallega após novo revés do Bahia

Um dia depois da derrota do Bahia para o Fluminense - a sétima do clube em oito jogos no Campeonato Brasileiro -, o atacante Hugo Rodallega usou as redes sociais para desabafar e pedir o apoio dos torcedores.

O colombiano afirmou que o momento é difícil, mas pediu para que os tricolores não sejam torcedores apenas quando o time estiver ganhando. Segundo ele, só com a união de todos o Bahia poderá superar a fase turbulenta que vive na temporada.

"O futebol aproxima você de diferentes situações, algumas espetaculares e outras nem tanto, você não é apenas um torcedor de triunfos, você também tem que ser um torcedor de derrotas e lembrar que situações ruins se resolvem por ficar juntos jogadores, torcedores e clube em geral", postou ele.

Rodallega é cotado para ser titular diante do Fortaleza, no próximo sábado (4), em Pituaçu, já que Gilberto recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida.

Desde que chegou ao tricolor, o atacante entrou em campo em quatro oportunidades, todas saindo do banco de reservas, e ainda não balançou as redes pelo Esquadrão. Na partida contra o Fluminense, ele entrou no lugar de Rodriguinho, no segundo tempo.

O Bahia vive momento de crise no Campeonato Brasileiro. O tricolor não ganha pela Série A há oito jogos. Foram sete derrotas e um empate no período. A sequência negativa fez a equipe se aproximar da zona de rebaixamento. Agora, o time soma 18 pontos e está empatado com o América-MG, primeiro no Z4. O Esquadrão leva vantagem no número de vitórias.