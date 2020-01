Seleção para 13 mil vagas em cursos técnicos gratuitos começa segunda (6)

A Secretaria da Educação do Estado abre amanhã (6) as inscrições para o processo seletivo para 12.395 vagas de cursos técnicos de nível médio. As oportunidades são para os Centros Estaduais e Centros Territoriais de Educação Profissional, além de unidades compartilhadas, na capital e em mais 95 municípios da Bahia. Só em Salvador são mais de 3,5 mil vagas. As inscrições deverão ser feitas até o dia 16 de janeiro, exclusivamente, pelo Portal da Educação.

São 45 opções de cursos em oferta, entre Técnico em Administração, Técnico em Análises Clínicas, Técnica em Edificações, Técnico em Agropecuária, Técnico em Artes Visuais, Técnico em Instrumento Musical, Técnico em Informática, Técnico em Cozinha e Técnico em Segurança do Trabalho. A divulgação do resultado está prevista para o dia 17 de janeiro. A matrícula dos selecionados será no período de 28 a 30 de janeiro na unidade escolar para a qual foi classificado.

Podem participar do Sorteio Eletrônico os estudantes que concluíram o Ensino Médio em estabelecimentos de ensino da Rede Pública de Educação ou tenham, comprovadamente, cursado o ensino médio em instituição filantrópica ou em instituição privada na condição de bolsista integral.

O candidato convocado no Sorteio Eletrônico pode efetivar sua matrícula na unidade escolar para qual foi contemplado no período de 28 a 30 de janeiro de 2020 no turno que irá estudar É necessário levar original do Histórico Escolar, original e cópia da Identidade, original e cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), mais a original e cópia legível, com data recente, do comprovante de residência.