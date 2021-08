Seleção voltada para pesquisadores da educação está com inscrições abertas

Um dos segmentos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus no Brasil foi o da educação. Após pouco mais de um ano com aulas remotas, gradativamente, escolas tentam retomar as aulas presenciais, mas ainda encontram barreiras. Para aprofundar os conhecimentos sobre os impactos da pandemia na educação e propor soluções, o Instituto Ayrton Senna e a Rede Nacional de Ciência para a Educação (Rede CPE) vão apoiar dois projetos de pesquisa sobre esse assunto.

Com o projeto espera-se propor alternativas de atuação mais eficaz no retorno às aulas e na aprendizagem efetiva dos estudantes, levando a uma melhoria das práticas de ensino, aprendizagem e políticas educacionais e públicas.

O edital vai contemplar um estudo sobre a avaliação internacional (qualitativa e quantitativa) de perdas na educação durante a pandemia de Covid-19; e uma pesquisa com objetivo de realizar um levantamento internacional de propostas de superação das perdas na educação, desde políticas públicas até estratégias de sala de aula.

Segundo o edital, os participantes terão direito a recursos, estando inclusas todas e quaisquer despesas que o pesquisador venha a ter, necessárias à execução integral do projeto, incluindo, sem se limitar, à aquisição de materiais e equipamentos, e contratação de prestadores de serviços. Os valores serão repassados parceladamente de acordo com as necessidades dos projetos aprovados, a critério dos organizadores e de acordo com as entregas programadas.

As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto, com o preenchimento de um formulário no Google Docs. Para participar é preciso ser pesquisador de qualquer área do conhecimento com relevante produção científica na educação; pesquisador associado à Rede Ciência para Educação (CpE); ou profissional com experiência e produtividade científica compatíveis com a liderança de um projeto de pesquisa.

Conforme o edital, a divulgação dos selecionados da pré-seleção e abertura de submissão dos projetos detalhados para segunda etapa ocorrerá no dia 27 de agosto, a divulgação dos resultados da seleção da segunda etapa será em 20 de outubro e as atividades devem iniciar em 21 de outubro de 2021.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil