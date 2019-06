Selecionados para aulas na Arena Aquática da Pituba serão divulgados a partir do dia 15

A partir do dia 15 de julho acontecerá a seleção para definir os 600 alunos que terão direito a receber aulas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática Salvador, na Pituba. Ao todo, foram mais de oito mil pessoas inscritas.

Para definir os beneficiados, será feito um sorteio eletrônico, que escolherá alunos para as turmas de crianças a partir dos seis anos, jovens, adultos e idosos. Os convocados serão informados e deverão comparecer à administração da Arena Aquática com xerox de RG, CPF, comprovante de residência e atestados de aptidão física, emitido por cardiologista ou clínico geral, e para doenças de pele, emitido por um dermatologista ou infectologista. Além disso, os menores de idade precisam levar comprovante de matrícula escolar e documentação do responsável.

Após a entrega da documentação, os candidatos passarão por um teste físico e técnico dentro da piscina, para que o professor defina se o aluno integrará a turma de iniciantes ou avançados. As aulas começam no dia 22 de julho.

A Arena

O programa é administrado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel). A arena conta com piscina semiolímpica, academia, sala de fisioterapia, sala de atendimento médico, sala para exames antidoping, vestiários para atletas e paratletas e sala de técnicos.

O local, que recebeu investimento de R$ 6,2 milhões, tem 15 mil m² de área e abriga piscina olímpica de 50x 25 m.