Selena Gomez briga com amiga que lhe doou rim, diz site

A cantora Selena Gomez, 27 anos, está brigada com a amiga Francia Raísa, 21, segundo o site Radar Online. A atriz foi quem doou um rim a Selena em uma cirurgia que a cantora precisou fazer por conta do lúpus, doença que sofre.

As duas eram próximas, se consideravam irmãs e viviam aparecendo juntas em festas. Há nove meses, contudo, não se falam mais, afirma a publicação.

O desentedimento é porque Selena estaria levando a vida de uma forma "muito nociva", o que irritou Raísa. "Selena fez o oposto que ela disse que faria quando se recuperasse. Ela disse que não beberia mais, e Francia chamou a atenção dela", contou uma fonte ao site.

Por outro lado, Selena também estaria cansada em ficar eternamento em "débito" com a amiga por ter recebido o rim dela, em 2017. "A verdade é que Selena estava cansada de sentir que lhe devia algo porque lhe deu um rim. Esta foi a escolha de Raisa; Selena não roubou seu rim".

A pessoa ouvida diz ainda que Selena bebe "de vez em quando". "Ela está se divertindo, aproveitando a sua vida e vivendo como ela quer viver". Selena e Raísa foram amigas por 11 anos.

O lúpus é uma doença autoimune que pode danificar qualquer parte do corpo e afeta cerca de 1,5 milhão de norte-americanos, de acordo com a Lupus Foundation of America.