Selo de segurança certifica 53 equipamentos turísticos em Salvador

Cinquenta e três estabelecimentos de turismo de Salvador já estão certificados com o Selo Verificado e com o Safe Travels. As certificações atestam que os cuidados sanitários para evitar a disseminação da covid-19 estão sendo cumpridos à risca por esses equipamentos, algo que confere mais segurança aos funcionários e clientes. A ação é coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

A loja conceito da Sorvetes Real, situada no bairro da Ribeira, reabriu para atendimento presencial em outubro de 2020. Em dezembro, os responsáveis pelo empreendimento deram entrada nos trâmites para o recebimento do selo e, no mês passado, a loja foi contemplada.

A certificação também foi dada ao Museu do Sorvete, que fica no mesmo prédio da loja, no Solar Amado Bahia, e foi reaberto mais recentemente, há dois meses. Esse é um dos locais mais queridos dos soteropolitanos, por reunir cultura, lazer e gastronomia em um só lugar.

No local, que tem vista para a Baía de Todos-os-Santos, na Rua Porto dos Tainheiros, é possível acessar referências históricas e lúdicas sobre a fabricação de sorvetes. Na loja conceito, situada aos fundos, os visitantes experimentam variados sabores de sorvete e de tapioca.

Para o gerente geral da Sorvetes Real e do Solar Amado Bahia, Thiago Guimarães, o selo é importantíssimo, pois certifica os estabelecimentos que se preocupam com a saúde coletiva. “É significativo para qualquer estabelecimento que tenha essa preocupação com o seu cliente e com relação à retomada do turismo. Essas questões nos motivaram a deixar tudo pronto e preparado para poder receber essa gama de pessoas que está vindo”, conta.

Ele diz ter notado que os clientes de Salvador e do estado são muito preocupados com os cuidados para prevenção da Covid-19. “As pessoas comentam e elogiam as nossas medidas, o fato de ter dispensador de álcool 70%, de existir o respeito ao distanciamento e obrigatoriedade do uso da máscara. Nós estamos muito focados em seguir as recomendações da Secult para a contenção da doença”, diz.

Ambiente seguro

À frente do Lucius Restaurante, situado na Barra, Lucius Galdenzi demonstrou satisfação em ter recebido o Selo Verificado e Safe Travels. “Estamos muito felizes em ter conseguido alcançar esses objetivos, passando por todos os pontos que são averiguados. Foi muito importante a Secult ter encabeçado esse projeto, porque estamos dando passos à frente em relação a outras cidades e estados. Então é muito bom mesmo essa parceria com um órgão mundial para poder trazer esse certificado de um ambiente seguro”, conta.

Ainda segundo ele, a certificação atesta que as pessoas podem desfrutar do restaurante de forma garantida, com toda a segurança necessária para isso. Alguns outros estabelecimentos contemplados com o Selo Verificado e Safe Travels foram a Barraca do Lôro (Praia do Flamengo, Stella Maris e Itapuã); Boteco do Caranguejo; restaurante Mariposa (Pelourinho); além do Restaurante Amado, Barravento, Kimukeka, Catussaba Hotel, Grande Hotel da Barra e Fera Palace Hotel, entre outros.

Também fazem parte da lista equipamentos administrados pela Prefeitura, a exemplo da Casa do Carnaval da Bahia, no Centro Histórico; A Casa do Rio Vermelho — Jorge Amado e Zélia Gatai, no Rio Vermelho; espaço Carybé de Artes, no Forte São Diogo, e Pierre Verger da Fotografia Baiana, no forte Santa Maria, ambos na Barra. Além disso, outros 28 equipamentos turísticos já deram entrada nos trâmites para receber a certificação.

“É um programa muito importante para Salvador. O selo qualifica o estabelecimento e prova que ele tem segurança de todos os pontos de vista, não só em relação à Covid-19, mas em relação à segurança alimentar. Isso dá mais segurança aos frequentadores desses locais, credencia esses equipamentos e melhora a cidade como indutora de turismo”, ressalta o titular da Secult, Fábio Mota.

Como solicitar

Proprietários que desejam certificar suas empresas podem se inscrever no site www. seloverificado. salvador.ba.gov.br . A página disponibiliza todos os documentos técnicos com requisitos necessários para dar entrada no procedimento. São alguns dos requisitos gerais para a obtenção dos selos, por exemplo, a criação de um plano de contingência interno documentado e divulgado entre os colaboradores e a condução de orientação e treinamentos específicos sobre a Covid-19 para os colaboradores.

De acordo com as orientações da OMS e de outras autoridades competentes, a Prefeitura de Salvador adotou uma série de medidas para conter o avanço da Covid-19 e preservar o bem-estar da população. Por isso, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) desenvolveu protocolos específicos para os setores de meios de hospedagem, bares e restaurantes, atrativos, agências de viagens, transportes turísticos e centro de convenções.

Os protocolos do Selo Verificado foram desenvolvidos com base em referências nacionais e internacionais e de forma articulada com representantes de segmentos do turismo. Diferentemente de outros selos existentes, em que os interessados se autodeclaram atender aos protocolos estabelecidos, em Salvador, o Selo Verificado é concedido após a avaliação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), autorizada pelo Inmetro, o que lhe confere credibilidade tanto a nível nacional como internacional.

Comprovado o uso correto dos protocolos, os estabelecimentos recebem o Selo Verificado gratuito, atestando a adoção de medidas de prevenção à Covid-19 e o compromisso com o bem-estar dos clientes.

O Safe Travels, por sua vez, é um selo criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo – WTTC para apoiar um conjunto de requisitos a serem cumpridos por empresas, cidades e países durante a pandemia. A Secult submeteu seus protocolos ao WTTC e foi a primeira cidade brasileira a receber esse selo. A certificação conta com o apoio da Organização Mundial do Turismo (OMT) e de mais de 200 CEO’s de grandes empresas do turismo em todo o mundo.

Clientes dos equipamentos culturais e turísticos também podem avaliar o cumprimento dos protocolos, criticar, denunciar ou sugerir melhorias na adoção dos protocolos, por meio do Fala Salvador 156 ou do Fale Conosco do site do Selo Verificado.