Sem acordo com o Basel, meia Eric Ramires volta ao Bahia

Eric Ramires voltará ao Bahia. Neste sábado (5), o tricolor informou que não houve um acordo com o Basel, da Suíça, e, com o fim do período de emprestimo do meia ao clube europeu, ele retornará a Salvador. O jogador, de 20 anos, deve se apresentar na Cidade Tricolor nos próximos dias.

Ramires foi emprestado ao Basel em setembro do ano passado, com contrato válido até junho de 2020. Porém, a paralisação do futebol, em decorrência da pandemia do coronavírus, atrasou o fim da temporada no país e o atleta teve o vínculo prorrogado por mais dois meses.

No acordo entre o Bahia e o clube suíço, foi estabelecida obrigação de compra em caso de participação em pelo menos 23 jogos na temporada. Ele, porém, se machucou e fez apenas 11 partidas na última temporada. O valor da negociação seria de cerca de R$ 30 milhões.

Segundo o Esquadrão, em nota, Ramires "terá o futuro definido após voltar a Salvador".

O jogador estreou no elenco profissional do Bahia em 2018, na vitória de 2x0 contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. Aproveitou a primeira chance e ganhou a titularidade da equipe, na época treinada por Enderson Moreira. O sucesso repentino fez o garoto ser monitorado por representantes de grandes clubes da Europa, como Arsenal e Borussia Dortmund no final de 2018 e início de 2019, mas não não houve proposta oficial.

Ao todo ele fez 50 jogos e marcou quatro gols pelo Esquadrão. Em 2019, também disputou o Sul-Americano sub-20, no Chile, com a seleção brasileira.