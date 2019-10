Sem acordo, lojas e shoppings ficarão fechados no Dia das Crianças

O comércio de Salvador não vai funcionar neste sábado (12), quando se comemora uma das datas mais importantes para o setor – o Dia das Crianças. Ao todo, mais de 12 mil lojas devem ficar fechadas na data, que oficialmente é o feriado da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), Paulo Motta, as lojas vão ficar fechadas após uma reunião entre a entidade e o Sindicato dos Comerciários não ter chegado a um acordo, nesta sexta-feira (11), na sede da Federação do Comércio da Bahia (Fecomércio-BA). Só o prejuízo nos shoppings pode chegar a R$ 10 milhões, de acordo com uma estimativa da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce).

“Eles (os comerciários) queriam conquistas inviáveis, como reajuste de 8% retroativo a 2018, que a taxa negocial valesse para todo sindicato”, disse, ao CORREIO.

Já o presidente do Sindicato dos Comerciários, Renato Ezequiel, informou que a categoria enviou uma nova proposta aos lojistas no início da tarde desta sexta-feira. Na proposta, os comerciários pedem um reajuste retroativo a junho de 2019 de 8%. Na possibilidade anterior, o reajuste era retroativo a junho de 2018.

“Eles queriam negociar o 12 de outubro e o 8 de dezembro pelo Dia do Comerciário. Dois dias por um, que é deselegante, sendo que o dia 12 é o terceiro melhor dia de vendas na cidade. Só perde para a Liquida Salvador e o Natal”, pontua Ezequiel.

Segundo ele, o prejuízo para os trabalhadores chega a R$ 800 milhões reais – seria preciso um pagamento de R$ 800 para cada um dos 100 mil comerciários em Salvador. “Estou aguardando que mudem ainda hoje, porque é bom para o comércio e bom para os comerciários”, disse.

Devido à falta de um acordo coletivo, o Dia dos Comerciários pode não funcionar como um feriado para a categoria. Por lei, a data oficial é o dia 30 de outubro. No entanto, há mais de 40 anos, por convenção, o dia é transferido para a terceira segunda-feira do mês de outubro.

“Eles perderam o Dia do Comerciário, que é uma conquista. Vão passar o dia trabalhando. Não temos mais interesse nenhum em negociar com essa diretoria que está prejudicando os comerciários”, criticou Paulo Motta, do Sindlojas. O Sindicato dos Comerciários, porém, não descarta a possibilidade de acionar a Justiça caso a questão não seja resolvida.

Impasse

O imbróglio entre lojistas e comerciários de Salvador se arrasta desde o ano passado. No dia Dia das Crianças de 2018, inclusive, o comércio também estava fechado. Como o CORREIO mostrou no ano passado, muita gente buscou formas alternativas de comprar presentes para os pequenos - desde lojas abertas pelos proprietários até ambulantes.

No ano passado, ainda havia a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-5) de que os comerciários não trabalhassem aos domingos e feriados devido à falta de acordo sobre a convenção coletiva da categoria.

Este ano, o coordenador regional da Abrasce na Bahia, Edison Piaggio, estima que o prejuízo nos shoppings seja de R$ 10 milhões. Esse valor é calculado de forma parecida com as vendas dos domingos – que costumam ser maiores do que a dos sábados. No entanto, como esse sábado é um feriado, as vendas se equiparariam.

“O dia 12 é uma data muito importante, ainda mais quando ela acontece no sábado, porque os shoppings atraem não apenas quem vem de fora, mas quem fica na cidade. Nessa história, só tem perdedor. O comerciário perde rendimento que parte vem das comissões, o lojista perde e a sociedade”, completou.