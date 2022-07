Sem audiência, Faustão demite funcionários e programa terá mudanças drásticas

A saída do Faustão da Globo para a Band gerou uma expectativa grande para os empresários. A volta do programa diário na televisão aberta foi, sem dúvida, uma das apostas mais ousadas da Bandeirantes. No entanto, seis meses depois da estreia, a atração terá mudanças drásticas.

Isso porque, após uma média extremamente baixa para os padrões de Fausto Silva, chegando a ter 3,5 pontos em junho na Grande São Paulo, segundo o Kantar Ibope, o programa não conseguiu sustentar a popularidade e até alguns patrocínios foram encerrados por não ter retorno rentável.

Com isso, cerca de 40 funcionários que trabalham nos bastidores do Faustão na Band foram demitidos. Além disso, com a chegada do horário político no segundo semestre, o programa terá uma redução de 30 minutos, prejudicando ainda mais a audiência.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, em 2023, o Faustão na Band será exibido apenas duas ou três vezes por semana, deixando de ser diário. A alternativa é para tentar burlar a falta de audiência e tentar recuperar os telespectadores que o jornalista tinha ainda na Globo.