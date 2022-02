Sem carnaval, parques municipais são opções de lazer para a criançada

Em outros tempos, numa sexta-feira de Carnaval, as famílias estavam organizando as fantasias e vendo as opções de bailinhos para levar os pequenos para se divertirem. Sem folia de Momo, os parques municipais de Salvador são algumas das opções de lazer para aproveitar com a família. Os equipamentos, administrados pela Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), funcionam de terça a domingo, de forma gratuita. Às segundas, os parques estarão fechados para manutenção.

Localizado entre os bairros de Santa Cruz e do Itaigara, o Parque da Cidade Joventino Silva é uma boa opção para quem deseja um ambiente com uma paisagem de organismos vivos, como plantas e vegetações. Quem visitar o parque também encontrará um espaço para oficina de grafite e meditação, um circuito de slackline, quadras de futebol e vôlei, pista de skate, sala de mosaicos, um anfiteatro, dentre outros espaços. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 5h às 22h, e domingos e feriados, das 5h às 19h.

Sendo também uma das opções de lazer, o Parque dos Ventos, localizado na Boca do Rio, é um espaço perfeito para quem deseja uma opção radical. O equipamento de mais de 85 mil m² oferece mais de dez opções de lazer e espaços de esportes, dentre eles uma estrutura para rapel, pista de skate, ciclovias, parques infantis com brinquedos adaptados para crianças especiais, quiosque, anfiteatro, sanitários, portaria e estacionamento para 150 carros. O espaço funciona de terça a sábado, das 5h às 19h, e domingos e feriados, das 5h às 19h.

Outra opção de visitação é o Parque Lagoa dos Dinossauros. O equipamento, que possui um grande acervo de réplicas de diferentes tipos de dinossauros pré-históricos, está localizado no Stiep e funciona de terça a domingo, das 8h às 17h. De sexta a domingo e feriados, a visitação só acontece mediante agendamento, através do site www. lagoadosdinossauros. salvador. ba. gov. br .

Também localizado no Stiep, o Parque Lagoa dos Pássaros encanta quem o visita com sua bela vegetação. O equipamento dispõe de trilha em concreto, área para capoeira, parque infantil, espaço para piquenique, píer, paraciclos e estacionamento. O parque funciona de terça a domingo (feriados), das 6h às 19h.

Situado no bairro de São Marcos, o Jardim Botânico de Salvador pode ser também uma boa pedida para o lazer da família. O espaço possui um oásis de árvores, vegetação, pássaros e é uma referência para estudo, manutenção e conservação da Mata Atlântica em Salvador. O parque funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O Parque das Dunas, localizado na Praia do Flamengo, também é uma opção para todo o público no final de semana. Considerado o maior parque urbano de dunas, lagoas e restingas do Brasil, quem visitar o local encontrará espécies de insetos, aves, anfíbios e répteis.

A visitação dispõe de guias interpretativos e uma estrutura com auditórios, salas de aulas, centro de compostagem, horto de restinga, minhocário e praça recreativa. O espaço funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h, por agendamento, através do número (71) 98888-0108.

Todos os parques da capital seguem os protocolos e medidas de segurança contra a proliferação do vírus da Covid-19, como o uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel. Nenhum tipo de aglomeração é permitido.