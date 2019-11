Sem cinco jogadores, Vitória treina para enfrentar o Coritiba

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira (25), na Toca do Leão, após cinco dias de folga. Os jogadores iniciaram a preparação para o jogo contra o Coritiba, sábado (30), às 16h30, no Barradão, o último desta edição da Série B.

Sob a observação de Geninho, o auxiliar técnico Bruno Pivetti comandou um trabalho com bola. Cinco atetas de peso no elenco ficaram fora da atividade. O volante Lucas Cândido e o lateral esquerdo Thiago Carleto realizaram tratamento médico, assim como o atacante Jordy Caicedo, que se recupera de uma pubalgia. O meia Felipe Gedoz foi liberado pela diretoria para se reapresentar na terça.

O outro ausente foi o volante Léo Gomes, que se despediu definitivamente da Toca antes da hora. Suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo, não poderia atuar contra o Coritiba e iniciou as férias antecipadamente. Vendido ao Athletico-PR desde junho, ele se apresentará ao novo clube em dezembro ou janeiro.

Assim como Léo Gomes, o volante Lucas Cândido também está suspenso. Com 45 pontos, o Vitória é o 11º colocado da Série B. A equipe paranaense tem 63 pontos, está em 3º lugar e vai definir seu futuro no Barradão. O Coxa precisa pelo menos empatar para conseguir o acesso à Série A sem depender dos resultados de América-MG e Atlético-GO, que têm 61 cada - no entanto, o time goiano não alcançaria o Coritiba por causa do número de vitórias.