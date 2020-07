Sem dor nas costas: cinco modelos de cadeiras ergonômicas para o home office

O contador Luciano Nascimento passa hoje mais horas sentado em uma cadeira do que deitado na própria cama. São 12 horas por dia em atividade no home office, dividindo este tempo também com a rotina de estudos. A rotina acaba lhe trazendo uma nova companhia para a quarentena, a dor nas costas: “minha cadeira tinha apenas o ajuste de altura. Sofri com muitas dores nas costas depois que passei a usá-la por muitas horas, por não conseguir ajustar a postura”.

O remédio, ou melhor, a cadeira nova custou R$ 800, mas vale cada centavo. “Adquiri um equipamento capaz de oferecer os ajustes necessários para adequar minha postura aos móveis que tenho em minha casa”.

A necessidade de isolamento social por conta da pandemia transportou o escritório para dentro de casa. No improviso, a estação de trabalho, muitas vezes, é a mesa de jantar ou aquela que fica na cozinha. A cadeira não tem rodinha, nem ajuste de altura ou assento.

Mas como encontrar a cadeira ideal? “A melhor cadeira irá depender do tempo necessário para realizar as atividades na postura sentada, desta forma, quanto maior o tempo na postura sentada, melhor deve ser sua cadeira”, afirma a ergonomista credenciada do Serviço Social da Indústria na Bahia (SESI Bahia), Adelaide Moraes.

Se sua jornada for longa, a cadeira mais recomendada deve ter, no mínimo, encosto dorsal mediano e levemente côncavo, já para o assento a recomendação é a de ter espuma de densidade entre 45 e 65 e regulagens. “Observe se a cadeira apoia bem a região da coluna, mantém os pés no chão, permite que o braço e antebraço formem ângulo de 90 graus durante a digitação e que os olhos estejam na altura da metade superior da tela”, acrescenta.

E não basta só ser bonita, ter um design legal ou combinar com o cantinho montado para abrigar o home office. O médico do trabalho e ex-presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), Carlos Campos, destaca que é necessário observar se a cadeira cumpre os requisitos mínimos da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) e a Norma Regulamentadora 17 (NR 17) do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre ergonomia.

Geralmente, as cadeiras certificadas trazem o selo de conformidade com especificações como altura ajustável à estatura, borda frontal arredondada e o encosto com forma levemente adaptada ao corpo, por exemplo.

“O princípio básico da ergonomia é adaptar o trabalho ao homem e, não o contrário. Esse cuidado vai evitar não só o desconforto da coluna, membros superiores e inferiores, mas também, doenças como cervicalgias (dor no pescoço), dorsalgias, lombalgias, tendinopatias, distúrbios vasculares em membros inferiores, dentre outras morbidades”, pontua o médico.

Postura

Nos últimos meses, o home office que já era realidade para alguns, virou uma prática da maioria. Segundo a especialista em ergonomia e coordenadora adjunta do curso de graduação em Fisioterapia da Unijorge, Milena Gomes, mesmo trabalhando em casa, não dá para se descuidar. Dormências e câimbras em membros inferiores e as tendinites de punho, além de dores nos ombros são só alguns dos sinais que devem ligar o alerta.

“Fique atento à alimentação, hidratação e faça intervalos regulares. O uso de uma cadeira errada, agregada à falta destes cuidados, aumenta a predisposição a outras patologias ocupacionais”.

É indispensável que a cadeira seja adequada às condições de conforto de forma individual. É o que orienta ainda o engenheiro de Segurança e Saúde no Trabalho da Rede UniFTC, José Carlos Filho. “A diferença de uma cadeira comum para os mobiliários ergonômicos está justamente nesta capacidade de se adaptar às nossas especificidades físicas”, reforça.

Cerca de 40% das pessoas que o fisioterapeuta Henrique Ribeiro atendeu pela plataforma Get Ninjas, nos últimos quatro meses, tinham queixas provocadas por problemas ocupacionais causados pelo home office.

“Também é fundamental considerar a altura da mesa na hora de escolher essa cadeira, já que ela tem que ser compatível ao móvel. Não adianta alinhar a postura através da cadeira e manter o computador em uma mesa mais baixa, projetando a cervical para frente”.

Outra dica é evitar ficar muito tempo em uma posição só. “Para o indivíduo que se mantém uma hora ou mais sentado, o ideal é que ele se levante, faça o alongamento dos braços, das pernas, um aquecimento. Qualquer movimento que seja vai contribuir para a melhora do quadro e diminuir o cansaço”, acrescenta.

O CORREIO foi a algumas lojas que vendem cadeiras ergonômicas e trouxe cinco opções que seguem as recomendações indicadas pelos especialistas, e também as normas técnicas, entre elas, características como regulagens de encosto, altura, apoios de braços, assento acolchoado e a presença de rodinhas.

Os modelos têm preços que variam de R$ 469,99 a R$ 10.785 e condições de parcelamento de, no máximo, 10 vezes, a depender da loja. Confira nas imagens:

