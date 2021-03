Sem doses da última remessa, Feira de Santana pede vacina na Justiça

A prefeitura de Feira de Santana, cidade que fica a cerca de 100 km de Salvador, entrou com mandado de segurança na Justiça após o não recebimento de vacinas contra Covid-19 nesta quarta-feira (10). O mandado tem como objetivo garantir o recebimento de novas doses.



Essa é a segunda vez que a cidade não recebe a vacina na data prevista pelo mesmo motivo. A prefeitura de Feira esperava receber doses do lote de 177 mil doses recebidas pela Bahia, na noite da última terça (10).



Destas, 2.380 foram enviadas para o Núcleo Regional de Saúde Centro Leste, que atende 28 municípios, incluindo Feira, mas de acordo com o órgão estadual apenas 12 destas cidades foram contempladas com esse novo lote.



O Núcleo Regional de Saúde informou que os outros 16 municípios, entre eles Feira de Santana, não receberam novas doses porque não atingiram a marca de 85% de aplicação da 1ª dose.

Segundo o coordenador do Núcleo, Edy Gomes, os municípios precisam atualizar os dados no sistema para terem acesso a novas doses.



"Precisa que alguns municípios usem a estratégia correta, ou mudem a estratégia para conseguir dar uma maior celeridade a essa cobertura. As doses foram redistribuídas para os municípios que atingiram os 85%".



O secretário de Saúde de Feira de Santana, Edval Gomes, disse que o município vacinou, até a noite desta quarta (10), 27.978 pessoas com primeira dose. E como recebeu 31.679, o percentual de aplicação seria de 88,3%.



No entanto, esses números não estão atualizados no painel da secretária estadual de Saúde, que faz o monitoramento diário da aplicação. De acordo com as informações do painel, Feira só teria vacinado 20.584, o que representa 65%.



Em nota, a prefeitura de Feira diz que restam apenas 3.701 doses e que vai entrar com mandado de segurança para garantir o recebimento de novas doses. A gestão feirense admitiu a falta de atualização no sistema e informou que os dados serão atualizados nos próximos dois dias.



Governo do Estado diz que decisão sobre percentual foi pactuada com municípios



Governo do Estado diz que o percentual para recebimento de novas doses foi definido em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância deliberativa que reúne representantes de todas as secretarias municipais de saúde e da secretaria da saúde do Estado.



A reunião ocorreu na terça-feira (9), onde ficou definido que apenas os municípios que tivessem utilizado 85% ou mais das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 receberiam os imunizantes vindos na remessa que chegou ao Estado também na terça.



De acordo com o Governo do Estado, ficou pactuado que 50% das doses desses municípios não elegíveis serão encaminhadas para as secretarias municipais de saúde que administraram 90% ou mais, para evitar interrupção da vacinação, e 50% serão direcionados para o Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição – CEADI – para envio aos municípios à medida em que forem atingindo a meta de 85%.



Ainda segundo o poder estadual, a medida tem o objetivo de evitar que o estado fique com doses ociosas, acelerando a estratégia de imunização na Bahia.