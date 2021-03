Sem Eduardo, Vitória treina de olho no Jacuipense

Principal responsável pela armação das jogadas do Vitória nesse começo de temporada, o meia Eduardo não participou do treinamento desta segunda-feira (1º), na Toca do Leão. Com dor na região lombar, o jogador foi poupado das atividades e realizou tratamento médico.

A tendência é que Eduardo não dispute o jogo de quarta-feira (3), às 16h, contra o Jacuipense, no Barradão, pelo Campeonato Baiano. Ele deve ser um dos jogadores que serão poupado pelo técnico Rodrigo Chagas.

Como no sábado (6), às 16h, o rubro-negro encara o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza, pela Copa do Nordeste, o comandante do Leão já admitiu que deixará alguns titulares de fora do compromisso no estadual.

O Vitória estreou com triunfo no regional. No último sábado (27), o rubro-negro venceu o Santa Cruz por 2x0, no Barradão, e lidera o Grupo B da competição.

Dúvida

O Vitória segue se preparando para o jogo contra o Jacuipense, mas a partida pode não ocorrer, já que o clube do interior atravessa um surto de covid-19, identificado na última sexta-feira (26). O jogo contra a Juazeirense, deveria ter sido disputado no domingo (28), mas foi adiado pois não havia a quantidade mínima de jogadores à disposição.