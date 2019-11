Sem Élber e Artur, Roger esboça o Bahia que vai enfrentar o Goiás

Aos poucos o time do Bahia vai ganhando forma para enfrentar o Goiás, domingo (24), às 16h, no estádio Serra Dourada. Na tarde desta quinta-feira (21), o técnico Roger Machado começou a esboçar a equipe no Fazendão.

Em um treino fechado para a imprensa, Roger comandou um treino técnico parando a atividade em alguns momentos para orientar os atletas. O atacante Élber, com dor na coxa, ficou na academia e é dúvida para a partida.

Já Artur, que volta a ficar à disposição após um período com a seleção brasileira sub-23, também trabalhou só na academia. Porém não preocupa para o jogo em Goiânia.

Durante a atividade, o volante Ronaldo treinou entre os titulares. Titular no empate contra o Palmeiras, ele segue na equipe, já que Flávio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que o meia Guerra ganhe a vaga no meio-campo.

Outra possibilidade para Roger seria escalar João Pedro ao lado de Gregore e Ronaldo e voltar com Nino Paraíba na lateral. Já se preferir manter o esquema com os três volantes, a opção seria pelo garoto Edson.

No ataque, o treinador ainda espera por Élber. Caso ele não tenha condições de jogar, Arthur Caíke será mantido na equipe junto com Artur e Gilberto. Uma provável escalação tem: Douglas, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Ronaldo e Guerra; Artur, Élber (Arthur Caíke) e Gilberto.