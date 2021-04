Sem espaço no Bahia, Ramon é anunciado pelo América-MG

No Bahia emprestado pelo Internacional, o volante Ramon foi repassado ao América-MG. O anúncio da transferência foi feito pelo clube mineiro na manhã desta segunda-feira (12). O vínculo será até o fim de 2021.

Ramon chegou ao Bahia no ano passado para fazer parte do time sub-23 após se destacar pelo Vila Nova, em 2019. Com o fim da equipe de transição por conta da pandemia do coronavírus, ele foi integrado ao time principal.

Com a chegada de Dado Cavalcanti ao time principal, existia a expectativa de que Ramon ganhasse sequência como titular, já que foi com o treinador que ele se destacou no time sub-23. Ramon ganhou oportunidades, mas não conseguiu se firmar. Para piorar, ele acabou perdendo espaço na atual temporada após a chegada de reforços para o setor de meio-campo.

Ao todo, o jogador de 23 anos fez 27 jogos com a camisa do Bahia e marcou dois gols. Com a saída de Ramon, Dado Cavalcanti passa a contar agora com Patrick, Edson, Jonas, Matheus Galdezani, Raniele, Pablo e Lucas Araújo para o setor.

Ramon é o quarto jogador a deixar o elenco do Bahia na temporada 2021. Antes dele Clayson e Marco Antônio foram emprestados para Cuiabá e Botafogo, respectivamente, e Thiago negociado ao New York City, dos Estados Unidos. Emprestado pelo São Paulo, Gabriel Novaes está em negociação com o Red Bull Bragantino e será mais uma baixa no tricolor.