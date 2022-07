Sem espaço no elenco, lateral Jonathan negocia saída do Bahia

Depois do goleiro César, que rescindiu o contrato com o Bahia para jogar pelo Boavista, de Portugal, outro jogador deve deixar o tricolor nos próximos dias. Sem espaço no elenco, o lateral direito Jonathan despertou o interesse de algumas equipes e está negociando a transferência.

O possível destino do jogador é o CSA, clube que disputa a Série B do Brasileirão. Em contato com o CORREIO, o empresário do jogador, Niquinho Martins, explicou que o martelo ainda não está batido. Uma reunião com o diretor de futebol Eduardo Freeland está marcada para debater o tema. O vínculo entre atleta e clube vai até o final da temporada.

Jonathan chegou ao Bahia no início do ano após ter defendido o Botafogo na temporada passada. O jogador não conseguiu se firmar no tricolor e perdeu espaço no elenco. Atualmente ele é a terceira opção no setor, atrás dos garotos André e Douglas Borel.

Recentemente o lateral passou um tempo machucado. Após a recuperação da lesão, ele não foi relacionado pelo técnico Enderson Moreira para as partidas. Curiosamente, Jonathan trabalhou com Enderson e Eduardo Freeland no Botafogo, no ano passado. O jogador não teve muito destaque na campanha que terminou com o título da Série B.

Ao todo, Jonathan defendeu o Bahia em 11 partidas. Como ele fez apenas cinco jogos na Série B, pode se transferir para outra equipe na mesma divisão. A última vez que o lateral esteve em campo foi no dia 10 de maio, no empate por 1x1 com o Azuriz-PR, na Copa do Brasil.