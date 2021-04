Sem espaço no Fluminense, peruano Pacheco entra na mira do Bahia

Mais um jogador estrangeiro pode desembarcar no Bahia nos próximos dias. O tricolor tem interesse no atacante peruano Fernando Pacheco, de 21 anos, que pertence ao Fluminense. Os dois clubes mantêm conversas e um acordo pode ser definido nos próximos dias.

Fernando Pacheco entrou na mira do Bahia para reforçar um setor carente do clube. O Esquadrão tem buscado reforços para o ataque após as saídas de Thiago, negociado ao New York City, Clayson e Marco Antônio, emprestados para Cuiabá e Botafogo, respectivamente.

Com características de jogar pelos lados do campo, Pacheco foi revelado pelo Sporting Cristal, do Peru, e acumula passagens pelas seleções de base no seu país. Ele chegou ao Fluminense no ano passado e disputou 30 jogos com a camisa do time carioca, tendo marcado um gol.

Em 2021 o atacante disputou apenas um jogo, o clássico contra o Flamengo pelo estadual. Depois disso ele sofreu uma lesão na coxa e está fase de recuperação. A tendência é a de que ele perca espaço no Fluminense após a chegada de reforços como Cazares e Abel Hernádez, o que pode facilitar um empréstimo ao clube baiano.

O Bahia não comenta oficialmente sobre o interesse em atletas, mas nos últimos dias o presidente Guilherme Bellintani confirmou que está em negociações com um atacante para a disputa do Brasileirão. Caso a contratação aconteça, Pacheco será o quarto estrangeiro a integrar o elenco tricolor. O grupo atual conta com o argentino Conti, o paraguaio Oscar Ruiz e o colombiano Juan Pablo Ramírez, que se recupera de cirurgia no joelho.



"Não tenho dúvida, precisamos de mais um centroavante. Desde a saída de Fernandão, não tivemos centroavante de ofício mais experiente. A gente está em negociação com um centroavante que pode vir em mais uns 30, 40 dias, que é uma negociação para o Campeonato Brasileiro", explicou Bellintani durante entrevista à Rádio Metrópole.