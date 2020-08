Sem espaço, volante Yuri rescinde contrato e deixa o Bahia

O volante Yuri não faz mais parte do elenco do Bahia. O jogador rescindiu contrato e deixou o clube. A rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), na tarde desta segunda-feira (10).

O destino de Yuri será o Oeste, clube paulista que disputa a Série B do Brasileirão. O jogador tem chegada prevista a Barueri nesta terça-feira (11). O Bahia informou que ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta.

Cria da base tricolor, Yuri foi lançado no time profissional em 2015, quando fez 38 partidas. Depois disso o jogador não conseguiu ter sequência no clube e nos últimos anos foi emprestado para CSA e Tochigi, do Japão.

Pelo CSA, Yuri foi um dos destaques no acesso do time alagoano à Série A em 2018. No retorno ao Bahia, ele se machucou e perdeu espaço, sendo emprestado ao futebol japonês.

Este ano Yuri começou a temporada na equipe de transição e fez dois jogos no Campeonato Baiano. Um deles no clássico Ba-Vi vencido pelo Bahia, por 2x1, no Barradão.

Após o fim do time de aspirantes, o volante foi mantido na equipe principal, porém não recebeu chances com Roger Machado na retomada do futebol durante a pandemia do novo coronavírus.