Sem falar mais com o irmão, Thiago Gagliasso diz que é boicotado por ser de direita

O ator Thiago Gagliasso afirmou nesta quinta-feira (12) que não fala mais com o irmão, Bruno Gagliasso, nem com a cunhada, Giovanna Ewbank. Em entrevista ao Programa Pânico, da rádio Jovem Pan, ele contou que a família não se acertou mais por conta das discordâncias políticas. “Não falo mais com ele”, lamentou.

Já se passou mais de 1 ano desde que os dois irmãos se desentenderam publicamente por conta das diferenças políticas. Apesar disso, Thiago crê que se trata de uma briga temporária. ""Não estamos nos falando, mas isso é momento. Daqui a pouco volta. A polarização é tão bizarra que ele foi para a Netflix participar de uma série. E eu sou fã dele como ator e irmão. E me perguntaram se eu não ia parar de assistir à série porque ele ia participar", explicou.

Thiago apoia publicamente o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que vê a briga com o irmão como algo inesperado e que nunca enxergou o irmão como "um ator da lacrosfera". "Eu não era fã do Bolsonaro. Nem conhecia tanto de política [...] E eu nunca vi meu irmão como um ator da lacrosfera. Porque ele é empresário, tem negócios. Então, na minha cabeça, bater na hashtag '#EleNao' não significava bater nessa classe. Aí tomou uma dimensão bizarra".

Ele criticou a cunhada, que segundo ele o expôs na ocasião. “Ela não tem liberdade nenhuma para falar assim comigo. Nunca foi minha amiga, segura essa onda”.

O ator diz ainda que desde que passou a se posicionar politicamente tem sido boicotado. “Dificilmente as marcas procuram atores de direita”, afirma. “Quando deu essa polarização foi bizarra, nem barrinha de cereal eu ganhava mais”.