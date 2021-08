Sem futuro definido, Pedrinho treina com personal em Salvador

Pedrinho não entra em campo há mais de 10 dias e não sabe quando voltará a calçar chuteiras. Revelado na Toca do Leão, o lateral esquerdo de 19 anos foi negociado pelo Vitória com o Athletico-PR, mas está com futuro incerto. A rescisão com o clube baiano e o contrato com o paranaense já foram assinados, mas as agremiações vivem impasse e, para manter a forma, o jogador está treinando com um personal em Salvador.

A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo CORREIO. O acerto inicial feito entre as diretorias era que Pedrinho continuaria por empréstimo defendendo o Vitória até o final da Série B do Brasileiro e se apresentaria ao Athletico-PR na próxima temporada. A rescisão do lateral com o rubro-negro foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no último dia 20.

O atleta foi até Curitiba na semana passada, realizou exames médicos e retornou a Salvador, mas um novo capítulo fez com que ele não voltasse a treinar na Toca do Leão como previsto nem arrumasse as malas rumo ao Sul do país.

A questão é que a venda de Pedrinho estava associada também à negociação de Pablo Siles, totalizando R$ 10 milhões. O Vitória receberia R$ 8,5 milhões por Pedrinho e mais R$ 1,5 milhão pelo volante, que pertence ao Danubio, do Uruguai, e está emprestado ao Leão até o final da Série B.

No entanto, a negociação de Pablo Siles não foi concretizada, o que tornou a de Pedrinho também indefinida. O pagamento da transação do lateral foi parcelado e o Vitória ainda não recebeu do Athletico-PR a primeira parcela do acordo.

No último dia 25, o Vitória divulgou detalhes da negociação de Pablo Siles com o Athletico-PR. O clube publicou nota no site oficial sobre como estavam as tratativas com a agremiação paranaense. "A negociação com o Athletico-PR sofreu um retrocesso, mas o Vitória aguarda uma retomada nos próximos dias. Dois clubes do leste europeu também demonstram interesse pelo jogador, mas a prioridade segue sendo do Athletico", dizia um trecho.

Enquanto isso, o técnico Wagner Lopes enfrenta dificuldade para escalar a lateral esquerda diante do Operário, sábado (4), às 11h, em Ponta Grossa (PR). Único jogador da posição disponível no elenco atualmente, Roberto está suspenso.

A última vez que Pedrinho entrou em campo foi em 15 de agosto, quando o Vitória empatou com o CRB em 1x1. Na ocasião, ele começou no banco e foi aproveitado no segundo tempo. Depois, foi relacionado para a partida com o Vila Nova, no dia 18, mas permaneceu entre os reservas.

Procurado pela reportagem, o Vitória limitou-se a dizer que a diretoria está resolvendo a situação.