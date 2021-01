Sem Gilberto, Bahia terá três reforços para enfrentar Atlético-GO

Em busca da primeira vitória no comando do Bahia, o técnico Dado Cavalcanti vai ser, mais uma vez, forçado a mexer no time que enfrenta o Atlético-GO, domingo (10), às 18h15, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O principal desfalque do tricolor está no ataque. Artilheiro da equipe com 17 gols na temporada, Gilberto cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Se não quiser mexer no esquema do time, as duas únicas opções de centroavante são Gabriel Novaes, que é o favorito, e o garoto Marcelo Ryan, este último recém-promovido do time sub-20 e que ficou no banco na derrota de 2x1 para o Grêmio. Já Saldanha ainda se recupera de dor no joelho e não foi relacionado.

Outra possibilidade é ter um ataque com mais mobilidade. Aí Dado pode optar entre os jogadores Clayson, Rossi e Marco Antônio.

Por outro lado, o treinador ganhou reforços importantes. O volante Gregore e o zagueiro Juninho, que cumpriram suspensão na rodada anterior, estão à disposição. Além deles, o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que não enfrentou o Grêmio por conta de uma cláusula contratual, também volta. A tendência é que o trio inicie a partida contra o Atlético Goianiense.

Enquanto isso, permanecem em Salvador o zagueiro Lucas Fonseca, que ainda recupera a forma física, e os meio-campistas Rodriguinho e Patrick de Lucca. Eles estão isolados desde que testaram positivo para a covid-19 e por isso seguem como desfalques. A dez rodadas para o fim do Brasileirão, o Bahia está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 28 pontos.