Sem Gilberto, Bahia vai ter novo ataque contra Fortaleza; veja opções

Restando apenas um jogo para o final do primeiro turno do Brasileirão, a meta do Bahia é a de encerrar o jejum de oito jogos e voltar a vencer pela Série A. A primeira chance para alcançar o feito ainda na primeira metade do torneio será neste sábado (4), quando recebe o Fortaleza, às 21h, no estádio de Pituaçu.

Diante dos cearenses, o Esquadrão vai ter uma nova referência no ataque. Com Gilberto suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Diego Dabove vai ser obrigado a mudar o time tricolor. Nas últimas atividades no CT Evaristo de Macedo, o treinador não deu pistas sobre quem vai ser o substituto do camisa 9, mas a tendência é a de que Hugo Rodallega receba a missão de marcar os gols do tricolor.

Contratado em julho, Rodallega chegou ao Bahia para ser a sombra de Gilberto, apesar de ter se colocado à disposição para atuar também pelas pontas ou como uma espécie de camisa 10, flutuando atrás dos atacantes. No momento, ele é o único com características de centroavante disponível no elenco tricolor.

Aos 36 anos, o colombiano vive a expectativa de ser titular pela primeira vez com a camisa tricolor. Até aqui, ele participou de quatro jogos pelo Brasileirão, todos saindo do banco de reservas. Na derrota para o Fluminense, Rodallega entrou no lugar de Rodriguinho. Por sinal, apenas ele e o paraguaio Oscar Ruiz foram utilizados por Dabove durante a partida no Maracanã.

“Vamos nos preparar para a partida difícil contra o Fortaleza, uma pena perder o Gilberto por cartão, mas durante a semana vamos ver qual a melhor opção”, se limitou a dizer Dabove, logo após o jogo no Rio de Janeiro.

Se seguir o seu estilo, que é o de jogar com um centroavante de origem, o argentino vai escalar Rodallega nos 11 iniciais, mas uma outra alternativa para o treinador seria a utilização de Rodriguinho como falso 9. O meia já cumpriu o papel algumas vezes no Bahia e não teria problemas para desempenhar a função. Correndo por fora está o garoto Marcelo Ryan do sub-23. Ele já foi utilizado no time principal por Dado Cavalcanti, mas não teve muito espaço no grupo de cima.

Maré seca

Por falar em ataque, os gols, ou a falta deles, têm sido outro problema enfrentado pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. O tricolor tem apresentado dificuldade para balançar as redes adversárias. Nos últimos oito jogos, o time conseguiu anotar apenas dois tentos: no empate por 1x1 com o Cuiabá, fora de casa, e na derrota de virada por 2x1, para o Atlético-GO, em Pituaçu.

A seca de gols passa diretamente pelo momento vivido por Gilberto. O centroavante ainda é de longe o principal artilheiro do Bahia na temporada, com 19 tentos em 38 partidas, e é um dos goleadores do Brasileirão, com oito marcados. Mas, assim como todo elenco tricolor, tem deixado a desejar nas últimas partidas.

Já no caso de Rodallega, para convencer e mostrar que pode ser útil ao Bahia na sequência da temporada, ele vai precisar quebrar um longo jejum. A última vez que o colombiano balançou as redes foi em abril, quando marcou o gol do Denizlispor no empate por 1x1 com o Ankaragücü, pelo Campeonato Turco.