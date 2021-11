Sem Hitalo, Vitória está pronto para enfrentar o Vasco na Série B

O Vitória está pronto para o jogo contra o Vasco pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro, mas tem uma baixa na delegação. Autor do gol que garantiu o empate em 1x1 com o Avaí na sexta-feira (5), Hitalo não viajou para o Rio de Janeiro.

O atacante lesionou o joelho esquerdo durante coletivo disputado na Toca do Leão no domingo (7) e não se recuperou a tempo. Reserva, ele não estará entre as opções do técnico para o duelo com a equipe carioca, quarta-feira (10), às 21h30, em São Januário.

Outro desfalque é o meia Bruno Oliveira, que levou o terceiro cartão amarelo e também está fora. Ele deverá ser substituído por Eduardo, que retorna ao time após suspensão. Com isso, Fernando Neto deve ser mantido entre os titulares.

O técnico Wagner Lopes realizou os últimos ajustes no time com um treinamento tático realizado esta manhã. Uma possível escalação do Vitória diante do Vasco seria composta por Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Fernando Neto e Eduardo; Fabinho, David e Marcinho.

O Vitória amarga a vice-lanterna da Série B, com 34 pontos, quatro a menos que o Brusque, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar. Já sem pretensões no campeonato, o Vasco ocupa a 9ª posição, com 47 pontos.