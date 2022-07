Sem influência da Globo, Faustão se planeja para alavancar audiência aos domingos; entenda

A notícia de que Faustão teria demitido cerca de 40 funcionários da Band após uma baixa na audiência, pegou os telespectadores e internautas de surpresa. A aposta mais alta - e cara - da Bandeirantes, virou sinônimo de dor de cabeça para os empresários da emissora. Com isso, o ex-apresentador da Globo vai reformular o programa.

O contrato entre a empresa da família Marinho e Fausto Silva informava que até dezembro de 2022, o jornalista não poderia fazer nenhum programa dominical, apenas semanal, para não competir com o Domingão, na Globo. Em 2021, um dos diretores de Entretenimento da Globo, Ricardo Waddington, sugeriu que Faustão saísse do tradicional domingo e fosse para uma atração semanal, sendo negado pelo apresentador.

Percebendo que a situação não estava favorável, Fausto aceitou o semanal na Band, justamente, por causa da cláusula da Globo. Mas, o que era para ser um grande sucesso, virou um caos. A audiência caiu, chegando a alcançar apenas 3,5 pontos em Junho, de acordo com o Kantar Ibope.

Com isso, agora em julho, segundo informações do site Notícias da TV, a emissora deu férias coletivas entre 11 e 22 de julho para os funcionários que ainda estão trabalhando nos bastidores. Durante o horário do programa, a Band vai reprisar os melhores momentos do Faustão.

"A emissora atende a um pedido do público e volta a exibir diariamente, de segunda a sexta, o game show 1001 Perguntas. Com isso, o programa apresentado por Fausto Silva irá ao ar das 20h30 às 22h até o dia 25 de agosto, véspera da estreia do horário eleitoral. Durante o período eleitoral, a atração será transmitida das 20h55 às 22h30", informou a Band através de uma nota.