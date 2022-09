Sem juros, acordo para pagar dívida com professores do estado emperra na Assembleia

Caso o governo do estado se recuse a incluir os juros e correções monetárias na dívida judicial do antigo Fundef a ser repassada aos professores baianos, está praticamente descartado um eventual acordo entre líderes para que o plenário da Assembleia Legislativa analise o projeto de lei destinado a regulamentar o pagamento dos precatórios. "Os próprios professores já deixaram claro que rejeitam a proposta como o Executivo enviou. Cabe ao governo suprimir o desconto do projeto e pagar os valores integrais, ou seja, sem cortes. Do contrário, não há acordo de nossa parte", afirmou o deputado estadual Sandro Régis (União Brasil), líder da bancada de oposição na Assembleia.

Ônus eleitoral

A resistência em repassar a soma corrigida sobre o precatório do Fundef, de acordo com parlamentares da base aliada, pode custar caro ao governador Rui Costa (PT) na reta final das eleições. Sobretudo, porque os professores da rede estadual deixaram claro que vão manter a paralisação até que o governo ceda às exigências.

Pragmatismo na urna

Começa a ganhar corpo o movimento do eleitorado bolsonarista puro-sangue em defesa da migração maciça de votos para o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo, antecipado ontem pela Satélite. Nos últimos dois dias, líderes da tropa de choque de Jair Bolsonaro (PL) na Bahia deflagaram uma ofensiva para convencer a militância leal ao presidente de que engordar a votação de Neto logo no primeiro turno vai garantir a derrota do PT com ampla margem de segurança e evitar que os arqui-inimigos consigam alguma sobrevida na sucessão estadual.

Chega pra lá

Antes da campanha, parte dos eleitores alinhados a Bolsonaro achava que o candidato apoiado pelo presidente, o ex-ministro João Roma (PL), avançaria no páreo, e mesmo que a expectativa não se concretizasse, o ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues (PT) seria atropelado por ACM Neto já em 2 de outubro, como apontam todas as pesquisas autorizadas pela Justiça. Convictos de que Roma atingiu o teto em um dígito, cresceu a percepção de que, hoje, a candidatura do ex-ministro ajuda apenas os petistas e pode atrapalhar o objetivo de defenestrá-los de uma vez do poder no estado.

Tamanho C

Embora tenha nome de um lendário orador, escritor e filósofo romano, autoridade com status de eminência parda na política tem se revelado como mestre de obras de grande eficácia. Auxiliado pela generosidade de empreiteiros prestativos que possuem contratos ativos em órgãos públicos e por servidores com carreira de engenheiro, foi escalado para tocar pessoalmente a reforma da residência do chefe.

Livre do radar

Ex-genro da desembargadora afastada Maria do Socorro Barreto Santiago e réu da Faroeste, o advogado Marcio Duarte Miranda foi liberado da tornozeleira eletrônica pelo relator da operação no STJ, ministro Og Fernandes, que também o autorizou a viajar pelo país. Só continua obrigado a manter distância do Judiciário.