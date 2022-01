Sem Lavagem, Bonfim tem programação com caminhada virtual nessa quinta (13)

Baianos e turistas vão poder aproveitar a Lavagem do Bonfim de maneira virtual, nesta quinta-feira (13). Pelo segundo ano seguido, o tradicional cortejo na Cidade Baixa foi cancelado por conta do aumento de casos de covid-19 e pelo surto de influenza em Salvador.

Também foi suspenso o ritual de lavar as escadarias e todas as atividades presenciais entre as basílicas da Conceição da Praia e do Bonfim. As homenagens vão acontecer de maneira virtual, com programação adaptada, garantindo a segurança de todos.

Neste ano, haverá uma homenagem póstuma aos mais de 620 mil mortos pela covid-19 no Brasil, além da mensagem e bênção do padre Edson Menezes, reitor da Basílica, que será transmitida pelas redes sociais da Basílica e pelo site às 10h30. A igreja só será aberta às 18h, para a missa da novena.

Caminhada Virtual

Também vai acontecer a Caminhada Virtual do Bonfim – Quem tem fé vai a pé, onde estiver. Os participantes são convidados a praticar um gesto de solidariedade comprando uma camisa de R$ 33. O valor arrecadado será revertido ao projeto Bom Samaritano, desenvolvido pela própria Basílica do Bonfim.

Para participar, é preciso acessar o site, depois buscar o evento Caminhada Virtual do Bonfim e adquirir o ingresso. São duas modalidades de inscrição: ingresso solidário – contribuição de R$ 33,00, com direito à camisa do projeto Bom Samaritano e o ingresso básico – gratuito, sem direito à camisa. Ao comprar o ingresso solidário, será gerado um comprovante com QRCode, que deverá ser apresentado nos locais de entrega das camisas: Basílica do Senhor do Bonfim (Largo do Bonfim) e no Cine Metha Glauber Rocha (Praça Castro Alves / Centro).

Os devotos que vão participar do evento podem realizar caminhada de qualquer lugar, preferencialmente locais abertos, longe de aglomerações, e seguindo todas as medidas de proteção. Vale caminhar na orla da cidade, na praça, no playground do seu condomínio, na rua e até em esteiras domésticas. Também será possível enviar os pedidos de oração e amarrar as fitinhas virtuais, através da plataforma da Basílica Santuário.

O padre Edson Menezes falou da importância de manter a fé, especialmente no cenário em que vivemos com a pandemia.

“Eu tenho pensado e agradecido a Deus por ter nos inspirado a tomar essa decisão. Vendo agora o jeito que as coisas estão, observamos que foi uma ação assertiva. A característica da festa em 2022 deve ser voltada, basicamente, para oração. O momento é de orar e pedir proteção ao Nosso Senhor do Bonfim”, afirmou.

Novena

A novena, iniciada no dia 8, segue até o sábado (15), com transmissão ao vivo através das redes sociais da Basílica, às 19h. As reflexões têm como tema Papa Francisco, Vigário do Amado Jesus, Senhor do Bonfim, convida-nos a participar da vida da Igreja e da sua Missão, e o lema: Por uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão.

No domingo (16), no dia da Festa do Senhor do Bonfim, a programação terá início com o repique dos sinos da Basílica, às 5h. Às 10h30, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, o Cardeal Sérgio da Rocha, presidirá a Missa Solene e ao final da celebração concederá a Bênção Apostólica com Indulgência Plenária.

Durante todo o dia, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim ficará exposta na frente da Basílica. Para encerrar a programação, às 18h, acontecerá um momento de oração pela contenção da atual pandemia, da violência e de outros males da atualidade.