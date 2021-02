Sem lavagem, Itapuã terá restrições nesta quinta (4) para evitar aglomerações

A tradicional Lavagem de Itapuã é mais uma festa que não vai acontecer por conta da pandemia. Na quinta-feira (4), para evitar aglomerações, a prefeitura fará medidas no bairro.

Não haverá bloqueio e alteração de trânsito no bairro, já que não haverá a lavagem. Com isso, os motoristas podem transitar normalmente por Itapuã. Além disso, bares, restaurantes, pizzarias, temakerias, sorveterias e similares só vão poder funcionar no bairro das 11h à 0h.

Também foi proibida a comercialização e entrega de comidas e bebidas para pessoas de pé, tanto nas áreas internas quanto externas dos estabelecimentos. As áreas externas dos restaurantes e bares, inclusive, devem ser delimitadas com barreiras.

Das 0h de quinta até 7h da sexta (5) fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em postos, delicatessens, padarias e afins. Atividade de comércio informal e ambulante também não poderá ocorrer no período no bairro. A realização de qualquer atividade com emissão sonora, com uso de qualquer equipamento, incluindo carro de som, também foi proibida pela prefeitura.

Não será permitida, ainda, a realização de cortejos, carreatas e caminhadas que estimulem aglomerações. Por fim, está proibida a realização de eventos sociais como festas, aniversários, apresentações artísticas, casamentos e afins.

Uma força-tarefa municipal vai atuar com apoio da Polícia Militar para verificar o cumprimento dessas medidas em Itapuã ao longo da quinta.