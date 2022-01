Sem lavagem, mas com fé: conheça a história da festa do Bonfim ao vivo 

Em 2022, pelo segundo ano consecutivo, não acontecerá a tradicional Lavagem da festa do Senhor do Bonfim em função das restrições impostas pela pandemia. Nesta quinta-feira (13), dia em que aconteceria a tradicional lavagem, às 9h30, o CORREIO realiza um bate-papo, ao vivo, com o historiador Rafael Dantas (@rafadantashistorart) que falará sobre a história da tradicional festa. Apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier), o programa terá também flashs ao vivo da Colina Sagrada com transmissão pelo Instagram @correio24horas

A igreja, neste 13 de janeiro, permanecerá fechada até às 18h, quando será aberta para a celebração da novena. Dois atos vão marcar esse dia especial para os fiéis soteropolitanos: às 10h, a Basílica promoverá uma homenagem aos mais de 600 mil mortos, vítimas da Covid-19, no monumento ao Cristo Ressuscitado, localizado na Praça do Bonfim e, às 10h30, o reitor, padre Edson Menezes da Silva transmitirá a tradicional mensagem e concederá a bênção através das redes sociais do Bonfim e dos meios de comunicação sociais que estiverem presentes. Durante o dia, os fiéis, parentes, amigos, colegas, conhecidos dos falecidos poderão depositar flores brancas no referido monumento.