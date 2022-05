Sem Luiz Otávio, Bahia treina de olho em confronto com o Vasco

Em ritmo de preparação para o duelo contra o Vasco, marcado para o domingo (15), às 16h, no estádio de São Januário, pela 7ª rodada do Brasileirão, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira (13).

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira começou o dia com um vídeo com informações sobre o clube carioca. Depois, os jogadores foram para o campo e o treinador fez um trabalho tático.

No primeiro momento, Guto posicionou os jogadores de defesa e fez uma atividade de saída de bola. Enquanto isso, os atletas do setor ofensivo treinavam em outra parte do campo com os preparadores Alexandre Faganello e Bruno Lopes.

Na segunda parte do treino, Guto Ferreira montou duas equipes e simulou situações de jogo. Com dor na coxa, o zagueiro Luiz Otávio ficou na academia e não deve ter condições de atuar contra o Vasco. Didi é o mais cotado para ficar com a vaga.

Em recuperação de lesões, o meia Mugni e os atacantes Raí e Rodallega fizeram treinos específicos com a preparação física e também estão fora da partida.

Neste sábado (14), o Esquadrão realiza o último treino antes da partida. Após a atividade, a delegação embarca para o Rio de Janeiro.